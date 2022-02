IL MATTINO – Il Napoli prosegue con i tagli: Ecco l’ultima idea di De Laurentiis

Il Napoli prosegue con i tagli al monte ingaggi. De Laurentiis sistema i conti e impone un nuova idea per il calciomercato.

Tornano a crescere i compensi per il cda del Napoli. Dopo il calo da 5 milioni di euro nel 2018/19 a 1,99 milioni di euro circa nel 2019/20, la cifra si alza nuovamente nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Il club partenopeo che ha fatto registrare il secondo rosso consecutivo. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2021, i compensi sono stati pari a oltre 2,2 milioni di euro, in aumento del 10,9% rispetto agli 1,99 milioni ricevuti nel corso della stagione 2019/20. L’aumento dei compensi della famiglia De Laurentiis stride molto con i proclami del patron del Napoli che insiste con il taglio degli stipendi. Taglio che ha ‘costretto’ Insigne ad andare a Toronto, ad esempio.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, parla del salary cap imposto da Aurelio De Laurentiis e delle nuove strategie del Napoli sul mercato:

IL NAPOLI VARA IL SALARY CAP

Il Napoli non deve più vendere a ogni costo. De Laurentiis ha sistemato i conti della sua gestione con il monte ingaggi che scenderà attorno ai 70 milioni di euro (il taglio degli stipendi dei vari Insigne, Mertens, Ghoulam, Ospina, Malcuit) e quindi non ci sarà neppure l’esigenza di cedere Koulibaly, un mantra delle due ultime estati. Ovvio, se arriva l’offertona, il patron si siederà ad ascoltare.

De Laurentiis vuole riportare in basso il monte-ingaggi (ci riuscirà) e imporsi un salary cap con tetto di ingaggio fissato a 7 milioni lordi. Per De Laurentiis è tempo di svolte. Forse sarà un’estate di grandi cambiamenti, la prossima. Paragonabile solo a quella del 2013, quando arrivò Benitez. Altra condizione sarà la conquista della Champions, con i suoi 60 milioni che si porta in dote.

A quel punto lo scenario estivo sarà praticamente apparecchiato: calciatori giovani (ma non promesse, già affermati), con ingaggio non superiore ai 3 milioni, pieni di entusiasmo per il salto al Napoli. Dunque, l’identikit di quelli che per ora sono stati sondati dagli azzurri: a centrocampo piace tantissimo Antonin Barak del Verona con cui è stato già avviato un contatto.

In difesa è Geison Bremer il preferito anche se il Torino spara altissimo. Tra i nomi sotto osservazione, il terzino destro dell’Udinese Nahuel Molina e il trequartista dell’Empoli Nedim Bajrami.

Come terzino sinistro piace (molto) Olivera ma anche qui nessun accordo siglato con il Getafe ma solo delle buone premesse per arrivare al sì a giugno. Ovviamente in queste vicende tutto può mutare in fretta. Ma l’impressione è che Barak possa essere uno dei primi rinforzi della prossima estate.

