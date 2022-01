De Pauli: “Olivera sarà del Napoli, ha garra vedrete che giocatore”

Andrea De Pauli, giornalista inviato in Spagna, ha parlato anche del possibile colpo Mathias Olivera del Napoli.

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente da Spagna e Portogallo per il Corriere dello Sport. De Paoli ha parlato della trattativa Olivera-Napoli.



“Anche nel paese iberico confermano questa voce, dicono che il ragazzo verrà a Napoli a giugno. Avendo giocato in Uruguay, nel Getafe e nel Leganes, sarebbe sicuramente un salto di qualità passando da una squadra abituata a lottare per la retrocessione ad un’altra con ambizioni migliori. Inoltre, pochi giorni fa, ha esordito in Nazionale. Di solito non falliscono mai gli uruguagi, perché hanno la ‘garra’ come caratteristica migliore. In più, ha una struttura fisica importante e sa giocare sia a quattro sia a cinque. Si tratta di un giocatore completo che può rivelarsi un gran colpo sicuramente”.

Sul mercato di Juventus e Barcellona, Andrea De Pauli, ha aggiunto: “Il Barcellona, però, rispetto alla Juventus, sta economicamente molto peggio perché non ha una famiglia solida alle spalle e perché la gestione precedente è stata nefasta avendo accumulato più di un miliardo e mezzo di debiti e speso più di 300 milioni, senza contare commissioni e stipendi, tra Coutinho e Dembelé, due giocatori che dovevano sostituire Neymar ma che non hanno mai ingranato. Le due società hanno rischiato investito per rientrare in Champions ed acquisirne i proventi derivanti dalla qualificazione. In caso contrario, dovrebbero ridimensionare i progetti“.