Bargiggia: “Olivera-Napoli gira una bugia. Emerson Palmieri torna di moda. Ecco la situazione”

Paolo Bargiggia ha parlato della trattativa Olivera-Napoli e ha rivelato un ritorno di fiamma per Emerson Palmieri.

Paolo Bargiggia ha rivelato un retroscena sul mercato del Napoli. Il giornalista durante a consueta rubrica ‘Parola di Bargiggia’, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha spiegato i movimenti del club azzurro:

“C’è stata molta attesa per il terzino sinistro, ma si è deciso di restare così sino a fine stagione. Non risponde al vero che il Napoli abbia chiuso per Mathias Olivera per la prossima stagione: i partenopei si sono informati sulla valutazione, hanno registrato che il Getafe chiede 15 e che si può chiudere a 10-12, ma Aurelio De Laurentiis vuole aspettare e scegliere solo più in là su chi puntare per la fascia sinistra”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Tanti altri possono essere presi di nuovo sotto esame, non è fatta. Restano in gioco Fabiano Parisi e Nicolas Tagliafico, se non chiude col Barcellona. E’ tornato di moda anche il nome di Emerson Palmieri, del quale si parlerà molo in estate quando rientrerà al Chelsea dal prestito al Lione. Cristiano Giuntoli è molto bravo, tra i più bravi: da quel punto di vista lì, il Napoli sta messo più che bene. Non serve un nuovo direttore sportivo, ma un nuovo esterno mancino. Fidatevi di Giuntoli e del suo lavoro”, ha concluso Paolo Bargiggia.