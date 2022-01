Il Mattino: “Svelato il primo obbiettivo di mercato del Napoli per l’estate”

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato in vista della sessione stiva. Il Mattino rivela il primo nome sulla lista di Giuntoli.

Il calciomercato invernale ha visto il Napoli defilato, gli azzurri hanno gettato le basi sugli acquisti che si concretizzeranno nella sessione stiva, Olivera in primis. L’edizione odierna del quotidiano il Mattino rivela un retroscena sui movimenti del club azzurro:

De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, nell’ultimo briefing sul fronte del mercato, a metà gennaio, hanno immediatamente condiviso l’idea che non c’erano mosse da fare. In primo luogo, perché il budget da investire era pari a zero, in secondo luogo perché Spalletti è stracontento della rosa che ha (e anche del suo rendimento). Insomma, il mercato che si chiude stasera alle 20 non riserverà alcun colpo per il club azzurro”.

Il Mattino aggiunge: ” Giuntoli ha cominciato a delineare la lista degli obiettivi per il mercato estivo, il primo nome sarebbe il centrocampista offensivo ceco Antonin Barak del Verona: “Piace tantissimo” agli azzurri.

Il giocatore ceco è stato seguito dal Napoli anche nella scorsa stagione, le relazioni sono ottime e potrebbe essere davvero un bellissimo colpo in vista della nuova annata calcistica.