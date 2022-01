Dalla Spagna – “Olivera è un giocatore del Napoli, tutto fatto”

“Mathias Olivera è un giocatore del Napoli” la notizia viene data da Carlos Sanchez Blas. L’esterno mancino arriva dal Getafe. Arrivano ancora conferme per Olivera al Napoli, questa volta dalla Spagna. Il giornalista Carlos Sanchez Blas, ai microfoni di Campania Sport conferma la trattativa tra Napoli e Getafe: “Olivera vestirà la maglia del Napoli. Si può dire che l’affare è stato chiuso in ogni dettaglio. Arriverà a giugno, perché il presidente del Getafe, Angel Torres è un tipo tosto e non vuole lasciarlo partire a gennaio“.

Olivera al Napoli: quanto è costato

Carlos Sanchez Blas riferisce anche le cifre del cartellino di Olivera che sarà pagato tra gli “11 ed i 14 milioni di euro dalla società di De Laurentiis. Olivera è un giocatore del buon fisico, ottimo in fase offensiva. Quando spinge è difficile fermarlo. Forse deve imparare qualche meccanismo difensivo, ma è sicuramente un ottimo elemento“.

Il giornalista spagnolo ribadisce che l’affare per “gennaio non è chiuso. Ma per l’estate è già tutto fatto. Sicuramente per il Napoli sarà un ottimo rinforzo“. Giuntoli proverà fino all’ultimo minuto a portare Olivera al Napoli già a gennaio, ma sarà complicato. Anche perché il club azzurro dovrebbe cedere un giocatore per fare spazio nelle liste al terzino mancino del Getafe.