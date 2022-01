Il Napoli fa sul serio per Januzaj: contatti costanti

Il Napoli vuole il cartellino di Adnan Januzaj attaccante della Real Sociedad, il giocatore può arrivare a parametro zero. La società azzurra sta programmando il futuro e più che tentare colpi per gennaio, prepara quelli per giugno. Così Januzaj entra in un rinnovamento del parco attaccanti che vedrà l’addio di Lorenzo Insigne, verso Toronto. Meta che può seguire anche Dries Mertens, anche se il belga ha molta voglia di restare in azzurro. Da definire anche la permanenza di Ounas e quella di Petagna, con l’ex Spal che è sul mercato e piace al Torino. Ed allora un in un vortice di rinnovamento il Napoli pensa ad Januzaj come rinforzo, senza versare nulla nelle casse della società che attualmente ne detiene il cartellino. Il giocatore a 26 anni ha ancora valori tecnici importanti, anche se dalla sua esplosione, con doppietta all’esordio al Manchester United, non ha mantenuto tutte le promesse.

Napoli-Januzaj: ultime notizie di mercato

Corriere dello Sport riporta la notizia di un Napoli impegnato sul calciatore belga e scrive: “Come si usa dire in casi del genere, prima che si arrivi al contratto ci sarà bisogno di una lunga serie di contatti: il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c’è da sapere ed ora lascerà che in queste settimane – o nei mesi che verranno – le promesse diventino altro. Ma Januzai, «allevato» da Giggs, sinteticamente, «piace»”.

Intanto Cristiano Giuntoli ha chiuso per Olivera, terzino del Getafe. Arrivano ulteriori conferme su un affare praticamente blindato. Il direttore sportivo del Napoli farà un estremo tentativo per portare il giocatore in azzurro a gennaio, anche se il presidente del Getafe non vuole indebolire la sua squadra che sta lottando per la salvezza.