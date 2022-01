Il Napoli rivaluta Lobotka: ecco la mossa di De Laurentiis

Stanislav Lobotka da oggetto del mistero a pedina fondamentale per il Napoli, il centrocampista slovacco è stato rivalutato da Spalletti. Con Gennaro Gattuso, causa anche una forma non proprio eccellente, sembrava un giocatore praticamente inutile. Eppure Cristiano Giuntoli aveva creduto tanto in Lobotka fino a spendere 20 milioni di euro per portarlo a vestire la maglia del Napoli. Durante la scorsa stagione Lobotka ha avuto un impatto praticamente nullo sul Napoli, mentre con la forma ritrovato ed il lavoro di Spalletti, il centrocampista slovacco ha ritrovato fiducia e carattere.

Lobotka al Napoli fino al 2025

Le buone condizioni di Lobotka non hanno quasi fatto sentire l’assenza di Anguissa, ancora impegnato in Coppa d’Africa. Tanto che ci si sta ponendo il problema su chi dovrà far giocare Spalletti, al fianco di Fabian Ruiz, quando rientrerà il centrocampista del Camerun. Ma i problemi di abbondanza non sono tali, soprattutto se si ripensa al mese di dicembre, quando il Napoli faticava ad avere qualche giocatore da portare in panchina.

Intanto l’esplosione di Lobotka rivaluta l’investimento di 20 milioni di euro della società di Aurelio De Laurentiis. Patron del Napoli che ha voluto blindare il calciatore, facendo scattare l’opzione per il prolungamento del contratto fino al 2025. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport resterà immutato anche l’ingaggio di Lobotka, fissato a 2 milioni di euro a stagione, quindi all’interno dei nuovi parametri voluti dalla società azzurra.