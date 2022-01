Lobotka e la dieta: il segreto del nutrizionista Rufolo

Stanislav Lobotka è un giocatore ritrovato, il centrocampista slovacco ha perso 9 chilogrammi grazie alla dieta del nutrizionista Rufolo. Importante anche l’apporto di Luciano Spalletti che lo ha fatto sentire ancora all’interno del progetto, da cui sembrava emarginato durante il periodo di Gattuso in azzurro. Lo stesso Lobotka ha esaltato il lavoro di Spalletti in una recente intervista.

Tra i grandi capolavori di Spalletti, c’è anche quello di Stanislav Lobotka. Non solo lo slovacco è diventato un punto fermo del centrocampo del Napoli, ma ha ritrovato quella condizione fisica della quale nessuno lo avrebbe mai fatto capace. Merito di tantissimo lavoro atletico, ma anche di una enorme forza di volontà.

Nello staff di Spalletti, infatti, oltre al preparatore Sinatti c’è anche il nutrizionista Rufolo che non ama essere un generale di ferro. Le sue non sono diete durissime, anzi. Una pizza a settimana per tutti e massima libertà, purché ci sia il controllo. Il segreto? Estratti di frutta e alimenti in grado di far recuperare in fretta le energie tra una gara e l’altra.

Così Lobokta ha perso addirittura 9 chili e anche la divisa azzurra, oggetto di tanta ironia social, adesso gli calza a pennello.