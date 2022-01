Mundo Deportivo – Fabian Ruiz non rinnova col Napoli, lo vogliono tre club di Premier League

Fabian Ruiz non rinnova col Napoli, lo cercano in Premier League. Arsenal, Manchester United e Liverpool vogliono acquistarlo. La notizia viene lanciata dalla testata giornalistica spagnola Mundo Deportivo. Il centrocampista del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Fabian Ruiz ed un tentativo si farà, ma sarà complicato. Ci sono tanti club che seguono Fabian Ruiz tra cui il Newcastle, che ha offerto 40 milioni per il giocatore. Soldi rifiutati da De Laurentiis, con il discorso della cessione rimandato a giugno.

Fabian Ruiz: attenti al Manchester United

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo in questo momento il Manchester United è in vantaggio sugli altri club. Anche perché i Red Devils a giugno potrebbero dire addio a Paul Pogba. Inoltre il Manchester United ha chiesto informazioni per Declan Rice, ma il West Ham ha chiesto 100 milioni di euro. A questo punto Ralf Rangnick vuole dirottare tutto su Fabian Ruiz che ha altri 18 mesi di contratto col Napoli. L’allenatore dello United a fine stagione diventerà general manager del suo club, quindi avrà ampi poteri sul mercato.

Intanto anche Arsenal e Liverpool staranno facendo dei passi avanti per il giocatore, che è un punto cardine della squadra di Spalletti. La sua assenza di è sentita molto, ma sarà molto difficile per trattenerlo.