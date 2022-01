L’attaccante del Manchester United massacra di botte la fidanzata, lei pubblica le foto: “Guardate cosa mi fa”

Mason Greenwood, attaccante del Manchester United picchia la fidanzata, lei pubblica le foto su Instagram.

Sono gravissime le accuse nei confronti di Mason Greenwood, attaccante del Manchester United. La sua fidanzata, Harriet Robson, ha pubblicato delle storie sul proprio profilo Instagram nelle quali si mostra col volto insanguinato e segni visibili di lividi sul corpo e sulle cosce. Con una didascalia:

«A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi faccia effettivamente Mason Greenwood». Non solo. Perché la ragazza ha anche pubblicato un audio registrato nel corso di quella che sembra un’accesa discussione tra i due.

Le immagini di Harriet Robson , scrive il Corriere della Sera, sono subito diventate virali sul web, che condanna il presunto comportamento del fuoriclasse inglese, che a ottobre compirà 21 anni.

Sabato pomeriggio il Manchester United ha annunciato di aver bandito il giocatore dagli allenamenti «fino a nuovo ordine».

In mattinata i Red Devils avevano diffuso una prima nota a proposito del giovane, prodotto del vivaio: «Siamo a conoscenza di immagini e accuse che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Il Manchester United non perdona la violenza di alcun tipo». Poi, l’ulteriore passo.

Greenwood e Robson si frequentavano dai tempi della scuola, la Mersey School nella Greater Manchester, ma si erano lasciati nel settembre 2020 quando l’attaccante, alla sua prima convocazione in Nazionale, si fece beccare nel post gara con l’Islanda – insieme a Phil Foden, fuoriclasse del City – con due ragazze in albergo , violando le norme anti Covid e facendo infuriare il c.t. dell’Inghilterra, Gareth Southgate, che li cacciò dal ritiro. Ma da qualche mese Greenwood e Robson sono tornati insieme. Fino alla denuncia social di lei.