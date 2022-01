Schira: “Newcastle, cifra enorme per Fabian Ruiz. De Laurentiis ha rifiutato”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli: Fabian Ruiz piace al Newcastle, i manager del club inglese in contatto con De Laurentiis. Il patron azzurro per il mercato di gennaio non ha voluto sentire ragioni. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai, il contatto Newcastle-Napoli per Osimhen e Fabian c’è stato, ma c’è stata apertura per la cessione.

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, fa sapere anche la cifra che il club inglese ha offerto al Napoli per prelevare il giocatore spagnolo: “Il Napoli ha rifiutato un’offerta di quaranta milioni di euro dal Newcastle per Fabian Ruiz negli ultimi giorni“.

Al momento il Napoli non vuole indebolire la rosa di Luciano Spalletti, anche perché sarebbe stato difficile andare a prendere un altro giocatore sul mercato. Quindi Fabian Ruiz non va al Newcastle a gennaio, ma il discorso si può riaprire a giugno. Anche perché il giocatore ha un contratto in scadenza e se non viene rinnovato, il Napoli rischia di perderlo a parametro zero, così come accaduto con Lorenzo Insigne al Toronto. Per il mercato estivo il discorso è diverso, anche perché il Napoli sta facendo una serie di valutazioni, che comprendono anche il riscatto di Anguissa, oltre che l’acquisto di nuovi giocatori per il reparto avanzato. Si fa il nome di Januzaj come sostituto di Insigne, con il giocatore belga che può arrivare a parametro zero.