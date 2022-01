Rai – Newcastle contatti per Osimhen e Fabian Ruiz: affare solo rimandato

Il Newcastle vuole Fabian Ruiz e Victor Osimhen, i dirigenti del club inglese hanno avuto contatti con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Lo sceicco Bin Salman vuole investire duecentocinquanta milioni di euro per il calciomercato di giugno 2022. Una cifra enorme, che in buona parte può essere spesa per l’acquisto di Fabian Ruiz e Osimhen valutati circa centocinquanta milioni di euro. Al momento Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ogni offerta per far muovere i due calciatori a gennaio, ma per il mercato estivo il discorso cambia. Parliamo di cifre enormi, a cui nessuno riuscirebbe a resistere, anche perché ai giocatori sarebbe assicurato un ingaggio molto più alto di quello del Napoli. Non va dimenticato che De Laurentiis ha imposto un tetto agli ingaggi, che forse solo la partecipazione in Champions League potrebbe alzare.

Fabian Ruiz e Osimhen: il Napoli vende?

Le ultime notizie di calciomercato su Osimhen e Fabian Ruiz del Napoli vengono date da Ciro Venerato, giornalista della Rai. “Amanda Staveley, manager del Newcastle, ha preso contatti con il Napoli solo pochi giorni fa. In particolare il club inglese ha chiesto informazioni per la cessione a gennaio di Osimhen e Fabian“. Venerato cita “fonti autorevoli” che “hanno confermato il contatto diretto tra la manager del Newcastle ed Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha declinato immediatamente la proposto. Per il mercato di gennaio il Napoli non vende Fabian Ruiz e Osimhen, non ha voluto fissare nemmeno il prezzo dei due cartellini. Eventualmente il Napoli è disposto a parlarne per giugno“. Vendere Osimhen significherebbe rivoluzionare ancora di più il parco attaccante, che vedrà già l’addio di Insigne, oltre a quello probabile di Mertens. Per rafforzare la rosa di Spalletti si fa il nome di Januzaj, calciatore della Real Sociedad che può essere il sostituto di Insigne.