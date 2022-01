Offerta dal Newcastle per Osimhen e Fabian Ruiz: Il Napoli ha un timore

Il Newcastle vuole i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz. Il Napoli non cede, ma il mercato estivo si preannuncia infuocato.

Nessun grande movimento per il Napoli in questa sessione di mercato invernale. Occorreva rimpiazzare l’addio di Manolas e così è arrivato Tuanzebe, mentre per il terzino sinistro tutto è stato rimandato a giugno.

Non sono mancati però i sondaggi di alcuni club per gli uomini di Spalletti, come ha spiegato Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio:

“Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche a 100 per l’ex Lille. Il Napoli le ha rifiutate e, gli stessi giocatori, non erano convinti della destinazione. Il club deve rinnovare il contratto di Fabian Ruiz che, al momento, è uno dei migliori della rosa e percepisce 1 milione e mezzo. La mia sensazione è che, se si dovessero fare vivi club importanti come Real Madrid, sarà dura trattenere il giocatore e pareggiare certe offerte”.

Discorso esterno sinistro: su Olivera, non mi risulta abbiano chiuso l’operazione. Si sono informati sul prezzo, siamo sui 12-15 milioni, ma il Napoli guarda anche altrove. E’ tornata viva l’ipotesi Emerson Palmieri. Piace sempre Parisi. Al mercato del Napoli do 6 per la coerenza. Il mercato va valutato per prospettiva e necessità, credo che il Napoli abbia fatto bene visti anche i rientri dei giocatori che sono mancati”.

Il Napoli deve provvedere immediatamente ai rinnovi, altrimenti si rischierà una grande beffa.