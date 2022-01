Laudisa: ” La Juve vuole koulibaly, Kalidou ha fatto una confidenza. Il PSG su Fabian Ruiz”

La Juventus vuole koulibaly e il PSG pensa a Fabian Ruiz, Carlo Laudisa parla del calciomercato del Napoli.

L’esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha parlato del futuro di koulibaly. il giornalista ai microfoni di Radio Gol parla anche del prossimo calciomercato del Napoli:

“Il futuro di Kalidou Koulibaly? Il calciatore potrebbe entrare in un giro di mercato. Se la Juventus cedesse De Ligt, la Vecchia Signora penserebbe al senegalese“.

“Il calciatore avrebbe però confidato a chi lo conosce bene di essere molto legato al Napoli e ritengo difficile possa approdare in un altro club italiano come la Juventus”, ha spiegato Carlo Laudisa.

Su Fabian Ruiz: “Parliamo di un calciatore fortissimo, molto importante. Di conseguenza è normale ci siano diversi club su di lui. Tra questi sicuramente i francesi del Psg e diverse società della Liga. Non penso invece che approdi in Inghilterra anche se piace anche in Premier League“.