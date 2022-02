REPUBBLICA – Risparmiare e tagliare: De Laurentiis voleva cedere subito Insigne

Aurelio De Laurentiis vuole abbassare il tetto degli ingaggi: per farlo è disposto a tutto, avrebbe voluto cedere Insigne a gennaio. Al termine del calciomercato invernale in Serie A, Repubblica svela un retroscena su Lorenzo Insigne. Il giocatore a fine stagione giocherà per il Toronto, con il Napoli che lo ha perso a parametro zero. Dopo l’incontro a Roma tra Insigne ed i dirigenti del Toronto, si era diffusa la voce di un suo addio a gennaio. Ecco quanto scrive Repubblica: “Monetizzare le cessioni sta diventando sempre più difficile, come si è visto con

l’addio durante il mercato invernale di Insigne, che ora dovrà vivere da separato in casa i prossimi 4 mesi con il Napoli. Il club lo avrebbe probabilmente liberato anche subito in cambio di un compenso ridotto (meglio che a costo zero…) e per risparmiare le ultime mensilità del costoso stipendio del capitano. Ma il Toronto non ha

nemmeno sussurrato una offerta“.

De Laurentiis, il Napoli ed il tetto ingaggi

Quella di abbassare le spese è diventata la missione principale di Aurelio De Laurentiis. L’addio anticipato a Manolas, che ha aggravato la crisi durante il mese di dicembre, è stato segnale forte. Poi la partenza di Insigne ha indicato la rotta. Non si faranno sconti a nessuno. Oramai il Napoli ha fissato un tetto massimo per gli ingaggi che arriva a 3,5 milioni di euro.

In questo contesto rischia molto il rinnovo di Fabian Ruiz che percepisce poco meno di 2 milioni di euro. Secondo Repubblica, si farà difficoltà a trattenere lo spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023. Fabian Ruiz piace in Premier League, ma non solo.

Poi c’è Koulibaly: ingaggio di circa 7 milioni di euro. Il Napoli dovrà cercare di convincerlo a spalmare i compensi in più anni, “oppure rischia di essere segnato anche il destino del difensore senegalese, il capitano in pectore con l’addio imminente di Insigne“. Intanto Koulibaly, come Fabian Ruiz è finito nel mirino della Juve, secondo quanto rivela Laudisa di Gazzetta.

Colpo Januzaj

Ma il Napoli di De Laurentiis ha in testa principalmente la necessità di risparmiare, per rientrare anche dal rosso in bilancio. Così De Laurentiis ha aperto ai prestiti, una cosa che ad inizio della sua avventura al Napoli nemmeno prendeva in considerazione. Nel mercato 2021/22 il Napoli ha speso poco più di 1 milione di euro, con tre calciatori portati alla corte di Spalletti. Ma per il futuro si sogna qualche altro colpo a parametro zero, come Januzaj della Real Sociedad.