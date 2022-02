Fabian Ruiz, intuizione di Davide Ancelotti: il Napoli fissa il prezzo

Fabian Ruiz via da Napoli, una ossessione per il calciomercato. Lo vogliono Arsenal e Manchester United, ci provano Barcellona e Real Madrid. Ci ha provato concretamente il Newcastle durante il mercato di gennaio, ma i 40 milioni di euro messi sul piatto non hanno nemmeno scalfito le richieste di Aurelio De Laurentiis. Ed allora Fabian Ruiz rimane ad allietare gli occhi e la manovra di Luciano Spalletti, ma con una incognita: quella del contratto che scade nel 2023. Tra parabole disegnate alla perfezione, tiri a giro chirurgici, passo felpato e passaggi con il radar, resta la possibilità di perdere Fabian Ruiz che piace in Premier League. Una novità assoluta, perché dal momento in cui Davide Ancelotti, diede l’indicazione a Giuntoli di prenderlo dal Betis Siviglia, è stata la Liga a rimpiangerlo. Barcellona e Real Madrid ci hanno provato, ma mai concretamente, o comunque non hanno mai raggiunto le richieste di De Laurentiis.

Quanto vale Fabian Ruiz

Per il futuro lo scenario è diverso. Perché in estate per Fabian Ruiz ci sarà la fila, dalla Premier e dalla Liga. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport i club inglesi fanno sul serio, ci riproverà sicuramente anche il Newcastle di Bin Salman che investe duecentocinquanta milioni di euro sul mercato. Ci proverà il Barcellona che sta rifondando il club, ci proverà il Real Madrid dove si sono trasferiti gli Ancelotti, padre e figlio, autori della scoperta Fabian Ruiz pagato 30 milioni di euro.

Tutti dovranno vedersela con le richieste di Aurelio De Laurentiis, che valuta Fabian Ruiz molto più di 40 milioni di euro. Il contratto che scade nel 2023 potrebbe essere un ostacolo, ma il Napoli ha intenzione di fare più di un tentativo per rinnovarlo. Ad ogni modo, il trasferimento di Insigne a Toronto insegna, anche se perdere anche Fabian Ruiz a parametro zero sembra francamente troppo, anche per De Laurentiis.