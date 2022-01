Napoli, il ‘mercato’ col freno a mano di Aurelio De Laurentiis

Il calciomercato di Serie A 2021/22 è terminato, il Napoli in due sessioni ha preso tre giocatori: Juan Jesus, Anguissa e Tuanzebe. Sicuramente non un mercato sorprendente quello del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che nelle ultime due sessioni ha speso, se così si può dire, poco più di 1 milione di euro. Il Napoli ha preso Frank Anguissa in prestito con diritto di riscatto a 600 mila euro, stessa cosa per Axel Tuanzebe, arrivato nel mercato di gennaio ma in prestito secco a 600 mila euro, mentre Juan Jesus è arrivato a titolo definitivo. La politica di De Laurentiis, per guardare il lato positivo, è stata quella della rivalutazione del capitale umano a disposizione. Grazie a Spalletti giocatori come Lobotka e Ounas hanno trovato una loro dimensione, con l’algerino che deve ancora dare continuità di rendimento. Inoltre Juan Jesus ha risposto alla grande quando è stato chiamato in causa al posto di Koulibaly.

Napoli: niente sogni, ma solide realtà

Sicuramente le due sessioni di calciomercato 2021/22 del Napoli non hanno infiammato i sogni dei tifosi del Napoli. Anguissa è stata una piacevole scoperta ed il suo riscatto sembra imminente. Ma di certo i tifosi azzurri si attendevano qualche colpo ad effetto. Colpo di mercato che non c’è stato, se non per il futuro. Mathias Olivera viene dato come calciatore del Napoli, si pensa a nomi come Raspadori e Berardi, ma si pensa anche e soprattutto al taglio degli ingaggi.

La vera aspirazione di De Laurentiis è quella di abbassare il tetto degli ingaggi, guardando in faccia ad una realtà che deve tenere conto della pandemia e dei mancati introiti. Così a fine stagione andrà via Insigne, ma si dirà addio anche a Ghoulam, così come Malcuit, con Manolas che ha già salutato tutti. Da capire ancora la situazione di Ounas e quella di Mertens, con il belga che vuole restare ma ha offerte dalla MLS.

Insomma a fine stagione ci sarà una rivoluzione in casa Napoli. A questo punto De Laurentiis dovrà decidere se vuole investire qualcosa sul mercato, oppure si continuerà con prestiti e formule simili. Anche perché gli azzurri potrebbero qualificarsi per la Champions League e qualche colpo importante servirebbe, soprattutto se giocatori come Fabian Ruiz e Osimhen dovessero andare via.

Da tenere anche in considerazione anche una possibile cessione della società da parte di Aurelio De Laurentiis. Si parla di Jeff Bezos che vuole comprare il Napoli, notizia mai smentita dalla società partenopea.