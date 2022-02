CORSPORT – Il Napoli ha piazzato tre colpi di mercato, nell’indifferenza totale

Il Napoli recupera Koulibaly, Anguissa e Osimhen e Corriere dello Sport li considera come tre colpi di mercato per Spalletti. I tre giocatori sono stati assenti per tanto tempo, ora riaverli di nuovi, tutti insieme, a ricomporre l’asse portante del Napoli è sicuramente un grandissimo punto di forza per il tecnico del Napoli che ha vissuto un mese di dicembre terribile. In quel periodo si faticava anche a portare gente in panchina, perché tra gli infortuni di Osimhen, Fabian Ruiz, Anguissa Insigne e Koulibaly, le positività al Covid 19, gli uomini a disposizione erano pochissimi. Un’emergenza assoluta terminata già con l’inizio di gennaio, quando però è arrivata la Coppa d’Africa a portare via Anguissa, Koulibaly e Ounas vai dal Konami Center di Castel Volturno.

Napoli: i rientri di Anguissa, Koulibaly e Osimhen

Per l’attaccante nigeriano si tratta di un rientro da titolare. L’ultima volta ha giocato dal primo minuto con l’Inter il 22-12-2021, gara in cui si è infortunato allo zigomo con relativa operazione chirurgica. Rientrato a gennaio, ma solo in panchina, ora ha una voglia matta di giocare dal primo minuto.

Koulibaly ha giocato l’ultima partita da titolare in Sassuolo-Napoli a dicembre del 2021: due mesi di assenza tra infortuni e Coppa d’Africa. Tanti, troppi, perché il comandante della difesa offre sempre un valore aggiunto alla squadra. “Da lunedì prossimo, vada come vada, rientrerà a Castel Volturno, per risistemarsi al centro dell’area dove Rrahmani e Juan Jesus, che non lo hanno fatto rimpiangere, lo aspettano con simpatia, anche per presentargli Tuanzebe“.

Poi c’è Anguissa che potrebbe rientrare proprio insieme a Koulibaly al termine della Coppa d’Africa. Il centrocampista del Camerun ha giocato l’ultima partita con il Napoli con lo Spezia il 22-12-2021. Nonostante tutto prima del fugace rientro c’era stato un lungo infortuni.