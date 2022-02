Nainggolan: “Mertens decisivo, deve rinnovare. Spalletti un grande. Potevo venire al Napoli”

Radja Nainggolan poteva vestire la maglia del Napoli, il giocatore parla anche del rinnovo di Mertens e di Luciano Spalletti. A Radio Goal, il centrocampista ex Roma ora all’Anversa ribadisce l’importanza di Spalletti durante la sua carriera: “Lui ne capisce di calcio, con lui ho avuto la mia miglior stagione a livello di statistiche, soprattutto come realizzazioni. Con Spalletti feci 14 gol, anche grazie alla sua intuizione che mi fece cambiare ruolo“.

Sempre su Spalletti aggiunge: “Spalletti è un tecnico che dice sempre la sua. È molto istintivo, parla chiaramente e non si fa molti problemi. Però a volte il fatto di essere troppo impulsivo, lo fa sembrare un po’ matto. Lui ha una certa età, ma a volte si comporta come un ragazzo di venti anni“.

Napoli: la corsa scudetto

Il Napoli con il Venezia può sfruttare un turno favorevole per le possibilità scudetto. Ecco cosa dice Nainggolan: “Quando ho visto la partenza del Napoli ero convinto che c’erano le possibilità per lo scudetto. Poi ci sono stati gli infortuni che lo hanno rallentato. A gennaio non hanno fatto un grande mercato, quindi le difficoltà aumentano. Io però dico Spalletti ha grande occhio per i giocatori, Anguissa vediamo quello che ha fatto mentre io nemmeno lo conoscevo. Lobotka lo voleva già portare in un’altra squadra (all’Inter ndr)”. Secondo il centrocampista belga al momento l’Inter resta “a favorita, perché hanno anche una grande panchina. Solo l’Inter può perdere lo scudetto“.

Nainggolan racconta anche un retroscena di mercato: “Prima di andare a Roma ho parlato con il Napoli. Ma in quel momento per me e per la mia famiglia non era conveniente, a livello economico, lasciare Cagliari per approdare al Napoli“. Sul rinnovo di Dries Mertens col Napoli, Nainggolan non ha dubbi: “Un giocatore così decisivo deve essere sempre tenuto in squadra, lui ti fa vincere le partite“.