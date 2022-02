Capozucca, direttore sportivo Cagliari: “Nandez, niente Napoli. Non hanno chance”

Nahitan Nandez vuole andare via da Cagliari per un top club, si è parlato anche del Napoli. Capozucca: “Non ci sono possibilità“. Il direttore sportivo della squadra sarda parla delle voci di calciomercato per Nandez, vicinissimo alla Juventus durante gli ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri dopo la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro hanno rivoluzionato il mercato con: Vlahovic, Zakaria e Gatti. Nandez, però alla fine è rimasto al Cagliari. Il centrocampista piaceva anche al Napoli, che però a centrocampo non ha alcun problema, quindi lo avrebbe preso solo alle sue condizioni.

Stefano Capozzucca, direttore sportivo del Cagliari sulla cessione di Nandez alla Juve ha detto: “È un giocatore importante per il Cagliari, sappiamo che ha voglia di giocare la coppe europee. Non lo ha mai detto esplicitamente, ma lo sappiamo. Perl i matrimoni si fanno in due. In ogni caso non è colpa del Cagliari se in questa stagione non è passato alla Juventus“.

Nandez-Napoli: chiusura totale del Cagliari

Parlando a L’Unione Sarda, Capozucca prende posizione anche sulle voci di un interessamento del Napoli per il giocatore: “Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto“. Il giocatore voleva almeno un obbligo, per essere sicuro del suo futuro anche a fine stagione. “Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo“.