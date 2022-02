Zielinski: “Scudetto, sogniamo con i tifosi. Cazzimma? L’ho sempre avuta. Napoli, pubblico più bello d’Italia”

Piotr Zielinski sogna lo scudetto con il Napoli: “Vogliamo realizzare i sogni dei tifosi“, poi un monito: “Attenti al Venezia sfida durissima“. Il centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal ed in apertura ha parlato del feeling con Spalletti, che poco prima aveva rimarcato anche Radja Nainggolan: “Non so se questa sia la mia migliore stagione, anche perché non è ancora finita. Spero che lo sia per il Napoli e per me. Spalletti ci dà una grande mano, fino ad ora stiamo facendo vogliamo continuare così“.

Intanto il mese di gennaio con lo spauracchio Coppa d’Africa è terminato, con il Napoli che non ha sofferto, conquistando 10 punti e mettendo a segno tre vittorie consecutive: “Bilancio positivo quello del mese di gennaio. In tanti lo temevano, ma nella nostra squadra ci sono tanti calciatori forti che hanno dato il loro contributo facendo delle buone prestazioni“.

Zielinski sullo scudetto: “Ci crediamo”

Adesso c’è il mese di febbraio, davvero importante per il Napoli: “Spalletti ci ha detto di non pensare assolutamente all’Inter. Anche perché il Venezia è un avversario davvero duro che può fare male, lo ha già dimostrato. Noi dobbiamo essere concentrati solo su questa partita“.

Zielinski sul ciclo di partite a febbraio ha detto: “È sicuramente un mese importante, con partite decisive ed importanti, ma anche molto belle da giocare. Noi faremo di tutto per vincerne il più possibile, speriamo di accontentare i tifosi e noi stessi“.

Intervistato da Valter De Maggio a Radio Goal, Zielinski ha parlato delle possibilità scudetto del Napoli: “Come dico sempre, siamo un ottimo gruppo. Dobbiamo crederci, perché non farlo? Ci sono ancora tantissime partite, tanti punti da conquistare. Faremo di tutto per realizzare i sogni dei napoletani e di noi giocatori“.

Venezia-Napoli

Intanto c’è da giocare la sfida Venezia-Napoli, 24a giornata di Serie A che può permettere agli azzurri di avvicinarsi all’Inter che gioca il derby con il Milan. “Rispetto ad inizio stagione siamo cresciuti, siamo una grande squadra. La nostra rosa è davvero competitiva e tutti ci possono dare una grande mano, dobbiamo puntare a toglierci delle grandi soddisfazioni, perché siamo in grado di farlo“. Zielinski sempre sul Venezia aggiunge: “Sarà una partita dura anche per il clima, lo stadio è piccolo, le tribune sono vicine, ma so che i nostri tifosi ci daranno una mano“. Tifosi a cui Zielinski rivolge anche un appello per Napoli-Inter, sfida che vede una mitigazione dei prezzi dei biglietti: “Sono il pubblico più bello d’Italia, ci danno una mano incredibile e sentiamo il loro sostegno“.

Zielisnki in chiusura parla della sua crescita personale: “Mi chiedono la cazzimma? Beh io l’ho sempre avuta, anche nelle scorse stagioni. Quindi devo continuare così“.