Spalletti: l’Inter può aspettare, il tecnico chiede ferocia

Luciano Spalletti fiuta il pericolo di Venezia-Napoli, una frase cara al suo predecessore Gennaro Gattuso è quantomai di attualità. Il tecnico in conferenza stampa lo ha detto chiaramente: “La partita tosta è quella col Venezia“. Insomma guai a sottovalutare l’avversario, che lotta per non retrocedere, ma che ha un impianto di gioco di tutto rispetto.

Il tecnico ha scelto chi giocherà tra Mertens e Osimhen, ma vuole che tutti siano concentrati, perché con i cinque cambi la partita può cambiare continuamente.

Ecco quanto riferisce Il Mattino sul discorso di Luciano Spalletti alla squadra partenopea:

La rimonta rossonera non l’ha vista, perché la squadra era in volo. Ci provassero oggi gli azzurri a uscire da questo piccolo impianto in mezzo alle acque della laguna senza i tre punti. Sono dieci giorni che fa il lavaggio del cervello ai suoi ricordando «che la partita è questa, è solo questa» e non il big match contro l’Inter di sabato prossimo. Gli bruciano ancora gli scivoloni con Spezia ed Empoli, i punti buttati via con il Sassuolo. Chiede ferocia contro il Venezia, perché non vuole correre rischi questo pomeriggio, sa che scendere in campo convinti di avere in tasca il mais da dare ai piccioni, significa rischiare di rendersi la vita difficile. Per pensare all’Inter c’è tempo.