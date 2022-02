Damiani non ha dubbi: “Inter favorita. Lozano ed Elmas bocciati”

Oscar Damiani parla di Napoli-Inter sfida scudetto che si gioca sabato 12 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona. Il procuratore non ha dubbi su chi sia la favorita per la corsa scudetto ed a 1 Station Radio dice: “In questo momento sicuramente è l’Inter la favorita per vincere il titolo in Serie A. La Roma? Credo che non abbia giocatori così forti, attualmente è una squadra da sesto o settimo posto, non si può pretendere di più. Abraham sta facendo delle cose buone, ma sicuramente non può fare tutto da solo“.

Ma Damiani ha parlato anche del Napoli, entrando nello specifico del ruolo di esterno. Lozano è infortunato al momento, Insigne a fine stagione andrà via. Quindi un rinnovamento è possibile. “Sicuramente il Napoli dovrà acquistare un esterno a fine stagione. Elmas e Lozano giocano esterni, ma fanno pochi gol, perché sono mezz’ali che lavorano sulla trequarti di campo. Credo che il Napoli abbia bisogno di un esterno che possa garantire almeno dieci gol a campionato. Sicuramente De Laurentiis e Giuntoli lavoreranno in questa direzione, anche perché la società azzurra ha uno scouting di altissimo livello. Quindi troveranno qualche soluzione giusta per la rosa di Luciano Spalletti” ha concluso il procuratore Oscar Damiani.