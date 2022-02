Altobelli: “Osimhen non è decisivo, meglio anche Joao Pedro”

Alessandro Altobelli giudica le prestazioni di Victor Osimhen, secondo l’ex calciatore il nigeriano non è “decisivo“. Durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Canale 8, Spillo Altobelli prende una posizione netta su Osimhen. L’attaccante nigeriano in due stagioni è stato falcidiato dagli infortuni e dal Covid 19, ma nei momento di forma ha sempre fatto la differenza. Si è visto anche con il Venezia, gara in cui è tornato al gol dopo un periodo di inattività causa infortunio allo zigomo.

Altobelli su Osimhen dice: “È uno degli attaccanti meno decisivi della Serie A. Ha giocato meno ed ha segnato meno gol di calciatori come Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri giocatori. Al Napoli aveva la possibilità di essere protagonista, poteva fare molto di più, ma non è stato mai decisivo. Credo che non si sia comportato nemmeno bene fuori dal campo. Lo scorso anno ad esempio prese il Covid 19 andando in discoteca quando si trovava in Nigeria“. Un commento quello di Altobelli che va in netto contrasto con quello di Luciano Moggi che tra Osimhen e Vlahovic, punta nettamente sul nigeriano.