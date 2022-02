Moggi: “Vlahovic-Osimhen, non ho dubbi su chi sceglierei. Napoli-Inter decisiva per lo scudetto”

Luciano Moggi parla di Napoli-Inter sfida scudetto e del duello a distanza tra i bomber Vlahovic, alla Juventus e Osimhen del Napoli. L’ex dirigente ai microfoni di Radio Gaol su Radio Kiss Kiss Napoli parla della sfida scudetto Napoli-Inter: “I due club arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Il Napoli se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’Inter invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me il Napoli si candida ad essere la prima candidata a vincere lo scudetto. Io al Milan non ci credo“. Il match si giocherà in uno stadio Maradona da tutto esaurito.

Il Napoli arriva alla partita con l’Inter con un solo punto di distacco dai nerazzurri, che hanno una partita da recuperare. Ma questo è stato possibile anche grazie ad una difesa bunker: “La forza difensiva del Napoli è nel centrocampo. Gli azzurri prendono pochi goal grazie alla robustezza della mediana azzurra. I calciatori che sono mancati di più a Spalletti sono Osimhen e soprattutto Koulibaly che con la sua presenza in campo riesce a dare sicurezza a tutta la squadra” dice Moggi.

Vlahovic-Osimhen

A Luciano Moggi viene chiesto anche del confronto tra Vlahovic della Juventus e Osimhen del Napoli: “Con Vlahovic ci ho parlato un paio di volte. Mi è parso un calciatore di grande carisma in grado di sopportare una maglia pesante come quella della Juventus. Se potessi scegliere tra Vlahovic e Osimhen sceglierei sempre Osimhen perché riesce sempre a mettere in difficoltà le difese avversarie. Vlahovic deve allenare l’istinto del goal mentre Osimhen non deve perdere l’istintività che lo contraddistingue“.

Poi conclude: ““Anguissa è un calciatore imprescindibile per questo Napoli e quando tornerà metterà in seria difficoltà Luciano Spalletti. Secondo me costringerà uno tra Lobotka e Fabian Ruiz a sedersi in panchina. Chi tra i due? Beh questi sono problemi dell’allenatore (ride, nda)”