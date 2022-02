Rai: “Rinnovo Koulibaly super offerta del Napoli, i dettagli”

Il Napoli vuole il rinnovo di contratto con Kalidou Koulibaly. Gli azzurri hanno la volontà di tenere il capitano del futuro, perché sarà il difensore ad indossare la fascia al posto di Insigne quando si trasferirà a Toronto. Luciano Spalletti lo ha già eletto ‘Comandante’ della squadra, ed ora il Napoli non vuole perdere il neo campione d’Africa.

Napoli: Koulibaly le cifre del rinnovo

Ciro Venerato esperto di mercato della Rai, parla del contratto di Koulibaly in scadenza nel 2023. Secondo il giornalista il Napoli ha fatto un’offerta per il rinnovo di Koulibaly: “Le cifre presentate dalla SSCN sono importanti. Si parla di cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Insomma una deroga al taglio degli ingaggi imposto da Aurelio De Laurentiis. Serviranno ulteriori incontri per portare a conclusione la trattativa“.

Ma il Napoli sta mettendo “fretta a Koulibaly, anche perché c’è l’interesse di club di Premier League e Bundesliga sul giocatore, che offrono sette milioni di euro netti a stagione. Ma il club di De Laurentiis pensa di poter chiudere la trattativa, puntando sui buoni rapporti col giocatore“. Non è un mistero che Koulibaly voglia restare a Napoli. Per farlo potrebbe anche rinunciare a parte dello stipendio, magari spalmandolo in più anni di contratto.