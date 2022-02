Lautaro sputo a Theo Hernandez, foto e video lo incastrano: qualcuno avrà visto?

Lo sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez durante il derby Inter-Milan sembra evidente, l’attaccante rischia la squalifica. Sembra non terminare mai il derby di Milano, anche perché tiene banco la questione Lautaro Martinez che ha rivolto un gesto bruttissimo nei confronti dell’esterno francese del Milan che era stato appena espulso e guadagnava gli spogliatoi. Nella giornata di ieri è esploso il caso Lautaro-Theo Hernandez con i video che hanno fatto vedere il gesto dell’attaccante argentino. Dai fotogrammi appare chiaro lo sputo di Lautaro Martinez, con un fotogramma in particolare che fa vedere il gesto deprecabile.

Lautaro Martinez: squalificato per Napoli-Inter?

Ecco quanto scrive Gazzetta Dello Sport su quanto accaduto tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez: “La veemenza con cui Lautaro si dirige verso il tunnel degli spogliatoi è il passo immediatamente precedente a una serie di parole, evidentemente non complimenti, che l’argentino rivolge a Theo Hernandez. E così la preoccupazione è tutta rivolta a questo aspetto. Gli ispettori hanno sentito, in quel frangente? Se sì, hanno segnalato all’arbitro? Se così fosse, Guida avrebbe probabilmente scritto qualcosa nel referto, cosa che potrebbe portare Lautaro verso una squalifica“.

Insomma nonostante le immagini la squalifica di Lautaro Martinez potrebbe non esserci. Tutto dipende da se qualcuno ha visto o sentito qualcosa e quindi se lo hanno riferito all’arbitro di Inter-Milan. Qualora le tre scimmiette fossero entrate in azione, allora non ci sarebbe nessuna squalifica per il giocatore. Se non ci dovesse essere la squalifica, Lautaro Martinez può giocare regolarmente Napoli-Inter: sfida scudetto che andrà in scena sabato allo stadio Diego Armando Maradona.