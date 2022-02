Tiki-Taka – Cruciani provoca Auriemma: “Ama la Juventus”. Graziani: “Ai bianconeri non si resiste”

A Tiki Taka è scontro tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani, tema caldo come sempre la Juventus. Questa volta è Cruciani a provocare il collega napoletano con una frecciatina: “Sono sicuro che alla fine anche chi dice di odiare la Juventus, alla fine sotto sotto la ama. È il caso di Auriemma che dice di non sopportare i bianconeri, ma sono sicuro che ha una passione per la Juventus, anche lui subisce il fascino dei bianconeri“. Non si è fatta attendere la risposta del noto giornalista e conduttore radiofonico Auriemma che ha detto: “Ma per carità, vedo che Cruciani continua a non portare una notizia utile“.

Ma l’argomento Juventus è stato trattato anche da Ciccio Graziani, ex giocatore del Torino. Anche l’ex attaccante granata ha ammesso: “Penso che giocare nella Juve sia l’aspirazione di tutti. Praticamente si nasce tifosi della Juventus, poi si cambia nel corso della vita. Basta chiedere a Chiesa e Vlahovic che avrebbero lasciato la Fiorentina, solo per sposare la causa bianconera”. Poi Graziani aggiunge: “Quando Roberto Baggio è passato dalla Fiorentina alla Juventus, io c’ero dentro, facevo l’allenatore a Torino. Giovanni Agnelli quando alzava la cornetta ti proponeva denari e altri lavori, non si poteva resistere“.