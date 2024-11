SKY – Rinnovo Kvara, spunta la verità sulla clausola. De Laurentiis ha già deciso

Il georgiano chiede garanzie sul futuro, mentre il club azzurro vuole chiudere rapidamente. Sky svela il retroscena sull’offerta del PSG.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli resta in bilico. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la trattativa per il rinnovo del georgiano ha raggiunto un punto di stallo, con il presidente De Laurentiis che ha già presentato la sua offerta definitiva.

Luca Marchetti, esperto di mercato dell’emittente satellitare, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è convinto di aver fatto tutto nel miglior modo possibile. De Laurentiis ha presentato un’offerta importante e non ha intenzione di cambiarla. Il nodo centrale è il valore della clausola rescissoria”.

Il retroscena più interessante riguarda il PSG: “Avevano offerto 100 milioni”, conferma Marchetti. “Per questo il Napoli preferisce negoziare direttamente il cartellino piuttosto che inserire una clausola bassa. Se deve essere bassa, tanto vale non metterla”.

Una cosa è certa: il georgiano non partirà a gennaio. “Il Napoli non lo venderà sicuramente nella finestra invernale”, precisa il giornalista, “Kvara può spostare gli equilibri contro ogni avversario. Il suo rendimento non ha subito ripercussioni dalla trattativa in corso”.

Il punto cruciale resta la visione del futuro: “Bisogna capire se il rinnovo sia un modo per restare in Campania o solo un passaggio propedeutico ad una cessione al prezzo voluto dal club”, conclude Marchetti. “Kvara ha la necessità di fugare i dubbi sul suo futuro dopo il rinnovo, e anche il Napoli vuole chiarezza sulle intenzioni del calciatore”.