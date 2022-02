Indiscrezione da Milano: “Napoli-Inter arbitra Doveri”, il fischietto di Volterra è il portafortuna della Juventus

Napoli-Inter affidata a Doveri, secondo alcune indiscrezioni sarà il fischietto di Volterra a dirigere il big match del Maradona.

Napoli-Inter arbitra Doveri, il fischietto nativo di Volterra è considerato il portafortuna della Juventus. Daniele Doveri, era stato designato da Rizzoli anche per la famosa gara contro la Juventus, non più giocata a causa del blocco imposto dalle ASL napoletane.

Nelle 25 gare di campionato finora dirette col Napoli sono già 12 i rigori che Doveri ha negato ai partenopei.

Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Vitiello di FcInter1908 su twitter: “Gianluca Rocchi (il designatore, ndr) ha scelto per Napoli-Inter Daniele Doveri, colui che ha anche diretto l’ultimo precedente al Maradona (1-1 il risultato). In stagione ha arbitrato il derby d’andata (altro 1-1) e la Supercoppa con la Juventus (2-1 ai supplementari dopo l’1-1 nei 90′)”. All’andata, a San Siro, ad arbitrare la partita fu Paolo Valeri di Roma, classe 1978.

Doveri ha arbitrato 30 volte il Napoli per un totale di 17 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 14 volte in 25 gare (7 i pareggi e 4 le sconfitte); nelle quattro gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto in tre circostanze e perso una volta.