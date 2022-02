Cassano: “Solo il Napoli è la vera rivale dell’Inter”

Antonio Cassano alla bobo tv parla della sfida scudetto tra Napoli e Inter. L’ex calciatore incorona gli uomini di Spalletti.

Napoli-Inter è il piatto forte del 25° turno di Serie A. In palio c’è la vetta del campionato.

Allo Stadio Maradona va in scena una delle gare spartiacque della stagione. Napoli e Interss si presentano all’appuntamento staccate di un punto in favore della formazione nerazzurra che, tuttavia, deve recuperare la partita con il Bologna. Di fronte però c’è un Napoli galvanizzato dal successo esterno in quel di Venezia e che ora pregusta l’operazione sorpasso da perfezionare davanti al proprio pubblico. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, in caso di bottino pieno, si ritroverebbero in vetta al campionato.

Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex attaccante Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra Napoli e Inter anche in ottica scudetto:

“L’unica che può rompere i coglioni all’Inter è solo il Napoli. Sta facendo il calcio migliore l’Inter, è la più forte. Ma il Napoli può metterla in difficoltà”.