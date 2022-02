Lozano rientrato a Napoli: Ecco quando tornerà in campo

Hirving Lozano è rientrato a Napoli, il calciatore sarà visitato e valutato dallo staff medico azzurro. Il Messicano è indisponibile per l’Inter.

Hirving Lozano, nel corso dell’ultima partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022 giocata dal suo Messico lo scorso 3 febbraio contro Panama, ha riportato un infortunio alla spalla destra.

Schierato nell’undici titolare, è poi stato costretto a lasciare il campo al 67’. A spiegarne il motivo è stato il Napoli che, attraverso una nota ufficiale, ha fatto luce sulle sue condizioni fisiche.

El Chucky ha subito una lussazione alla spalla nell’ultima gara, poi ridotta dallo staff medico della sua selezione. Una volta fatto ritorno a Napoli, il calciatore è stato visitato e valutato dallo staff medico della società partenopea diretto dal dottor Raffaele Canonico.

Il messicano potrebbe recuperare in 20 giorni. Secondo l’inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno, c’è l’intenzione di proseguire al momento con la terapia conservativa per Hirving Lozano per velocizzare i tempi di recupero.

Perché, ad oggi, è scongiurata l’ipotesi intervento chirurgico, nei prossimi giorni ci saranno altri controlli e consulti per decidere. In caso di intervento rischierebbe di stare fuori 2-3 mesi. Con la terapia i tempi di recupero di Lozano non andrebbero oltre un mesetto di stop prima del ritorno in campo.

Intanto per quanto riguarda il messicano si parla sempre di voci di mercato. Le ultime novità di calciomercato danno un Lozano in direzione Real Madrid, con Carlo Ancelotti che sarebbe felice di prendere quel calciatore che lui stesso aveva contribuito a portare al Napoli.