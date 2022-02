REPUBBLICA – Lozano, oggi i test medici: Rebus intervento

Hirving Lozano sottoposto agli esami dopo la lussazione alla spalla rimediata in nazionale. Rebus intervento chirurgico.

Hirving Lozano ripeterà oggi tutti gli esami alla spalla destra dopo la lussazione rimediata nella sfida del Messico contro Panama. La federazione messicana ha ufficializzato ieri che l’attaccante ha svolto altri esami a Città del Messico e i risultati sono stati condivisi con lo staff medico del Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica scrive:

“Lozano è rientrato ieri sera in città e oggi farà il punto della situazione con Raffaele Canonico per valutare i tempi di recupero del suo infortunio. Il Napoli ovviamente spera di poter scongiurare l’intervento chirurgico, altrimenti la stagione del Chucky rischia di essere seriamente compromessa.

Luciano Spalletti, intanto, ha recuperato per sabato Adam Ounas: l’esterno franco-algerino ha lavorato per la prima volta con i compagni e quindi sarà a disposizione sabato nella sfida scudetto contro l’Inter. Ounas ha ottenuto l’idoneità sportiva post Covid soltanto la scorsa settimana e adesso potrà essere nuovamente utilizzato. Rappresenta una risorsa, soprattutto a gara in corso, per le rotazioni offensive. È ancora alle prese con la lombalgia, invece, Axel Tuanzebe che si è limitato a un lavoro in palestra. Il difensore inglese rischia il secondo forfait consecutivo dopo quello con il Venezia”.