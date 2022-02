Napoli-Inter: attacco contro difesa, serve la partita perfetta

Napoli-Inter sarà una sfida scudetto che si giocherà anche sulle migliori qualità delle due formazioni: l’attacco per l’Inter, la difesa per il Napoli. I nerazzurri hanno una media realizzativa da 2,35 reti a partita, mentre il Napoli è ‘fermo’ a 1,87. Anche con la Roma in Coppa Italia hanno segnato due gol. I giallorossi sono una squadra non ancora compiuta che i nerazzurri non hanno faticato a contenere, anche se all’inizio del secondo tempo anche i giallorossi hanno messo a nudo alcune problematiche dell’Inter, che non si trova a suo agio quando deve difendere. Soprattutto quando deve farlo contro una squadra che palleggia. Intanto l’Inter potrà contare sul suo bomber Lautaro Martinez, graziato dal giudice sportivo dopo quanto accaduto nel derby.

Napoli miglior difesa Serie A

Sedici gol subiti in 24 partite di campionato, la media migliore di tutte soprattutto se si considera che il Napoli ha subito 7 gol nel mese di dicembre. Un mese infausto in cui gli azzurri di Spalletti faticavano anche a portare in panchina calciatori per fare le sostituzioni. Periodo in cui mancavano tantissimi giocatori, tutti contemporaneamente, alcuni fondamentali come Koulibaly, Anguissa, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, solo per fare qualche esempio. In quel frangente si è arrivati a pensare di dover spostare di nuovo Di Lorenzo centrale di difesa. Sempre in quel periodo sono arrivate le sconfitte al Maradona contro Atalanta, Empoli e Spezia che hanno dissipato quanto di buono fatto ad inizio stagione con 8 vittorie consecutive.

Porta inviolata

Ma il Napoli che gioca contro l’Inter ha un altro dato da poter vantare: i 13 clean sheet stagionali. Praticamente un record per gli uomini di Spalletti nelle ultime tre partite sono riusciti a tenere la porta inviolata per due volte. Da ricordare che il Napoli per la sfida contro i nerazzurri ritrova anche Koulibaly in difesa, che prenderà il posto di Juan Jesus, anche se si pensa a soluzioni alternative. Al rientro anche Anguissa, un altro valore aggiunto per la fase difensiva.

Insomma Napoli-Inter sarà ancora di più difesa contro attacco. Una partita che gli azzurri devono vincere ad ogni costo, magari si può pensare anche solo di non perdere. Ma l’occasione di prendere i tre punti in un Maradona sold out è troppo ghiotta.