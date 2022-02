LDT: “Da oggi sputare su una persona non porta alla squalifica. Solo multa per Lautaro. Dopo quello che è accaduto con Bonucci è tutto lecito”

Solo multa per Lautaro per lo sputo a Theo Hernandez. Un tifoso accusa: Dopo quello che è accaduto con Bonucci è tutto lecito.

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima di campionato fanno discutere: Una giornata a Zaniolo, Simone Inzaghi e Theo Hernandez, due a Bastoni, solo una multa invece per Lautaro. Nonostante le immagini tv fossero chiare Lautaro Martinez se l’è cavata con una multa da 10 mila euro “per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Un tifoso del Napoli Felice E. ha scritto alla nostra redazione puntando il dito contro il sistema calcio, reo di favorire sempre le solite squadre.

LAUTARO E BONUCCI MULTATI

“Gentile redazione di napolipiu.com, volevo ringraziarvi per lo spazio che offrite a noi tifosi. Quanto fatto oggi dal giudice sportivo è degno del migliore Tosel. Da oggi sputare su una persona non porta alla squalifica. Solo multa per Lautaro in Inter-Milan. Ma va bene, del resto dopo quello che è accaduto con Bonucci è tutto lecito.

Un’inquadratura chiara che ha fatto il giro del web, in cui si vede Bonucci avvicinarsi a Mozzillo con la mascherina, cercando lo scontro fisico. Il giudice sportivo anche in quell’occasione, in barba ai milioni di video circolati sulla rete, punì il bianconero con 10mila euro di multa”.

LO SPUTO DI LAVEZZI

Felice aggiunge: “Deboli anche in questo caso le motivazioni, , con le quali il difensore della Juventus è stato graziato. Un caso che, ai più attenti, ha subito riportato alla memoria l’episodio che vide protagonista Ezequiel Lavezzi con l’allora romanista Rosi. In quella occasione Lavezzi fu squalificato nonostante le prime immagini non fugassero ogni ragionevole dubbio, solo dopo l’utilizzo di immagini messe a disposizioni da Mediaset.

Ci chiediamo adesso, se non esistano altre immagini per approvare qualcosa che è comunque visibile: Lo sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez durante il derby Inter-Milan mi sembra evidente. Nel caso di Lavezzi, che fu squalificato per tre giornate in un momento chiave del campionato 2010/11, secondo il giudice nel caso dello sputo di Lavezzi, contava solo il gesto. Non ci capisce perchè allora Bonucci e Lautaro sono stati graziati. Resta da chiedersi come sia possibile, questo repentino cambio di regole quando le maglie da analizzare sono a strisce. Il solito pasticcio all’italiana”.