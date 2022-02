Spalletti cala gli assi scudetto: Spunta un duplice obiettivo

Spalletti punta allo scudetto. Sabato al Maradona in palio il primato: gli azzurri tornano quasi al completo, rientrano Anguissa e Koulibaly.

Il Napoli di Spalletti pronto per la sfida scudetto contro l’Inter. Il gruppo azzurro è quasi al completo, rientrano dalla coppa d’Africa anche Anguissa e Kouilibaly. I 5 punti recuperati nel 2022 all’Inter hanno trasformato in uno scontro diretto per il primo posto la sfida di sabato pomeriggio (alle ore 18) al Maradona, in cui Insigne e compagni avranno addirittura la chance di effettuare — in caso di successo — il sorpasso sui campioni d’Italia.

SPALLETTI SOGNA LO SCUDETTO CON IL NAPOLI

Le intemperanze al termine del derby contro il Milan sono costate due giornate di squalifica al difensore nerazzurro Bastoni. Un turno di stop pure a Simone Inzaghi, che quindi non potrà essere in panchina nella sfida di sabato al Maradona. Se l’è cavata invece con una multa Lautaro Martinez, arrivato quasi allo scontro fisico con Theo Hernandez.

La fortuna aiuta gli audaci, scrive l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, ed è un dato di fatto che il vento si sia messo a soffiare alle spalle del Napoli.

Gli azzurri avevano iniziato l’anno nuovo affrontando la trasferta di Torino contro la Juventus con 12 indisponibili, nel giorno dell’Epifania. Nella sfida scudetto di sabato pomeriggio l’unico assente dovrebbe essere invece Lozano, finito di nuovo ko con la sua Nazionale. L’infermeria azzurra si è infatti svuotata quasi del tutto. Nel momento cruciale della stagione Spalletti potrà contare di nuovo pure su Kalidou Koulibaly e Frank Zambo Anguissa.

ANGUISSA E KOULIBALY PRONTI PER L’INTER

I due reduci della Coppa d’Africa che sono attesi entro stasera in città. Hanno già rassicurato al telefono il loro allenatore, dicendosi pronti per ritornare in gruppo a pieno regime. Il difensore senegalese ha il morale alle stelle dopo avere conquistato il primo trofeo di prestigio della sua carriera, per giunta con la fascia di capitano sul braccio. Il centrocampista del Camerun si è al contrario dovuto accontentare soltanto del terzo posto, ma è stato inserito grazie al suo ottimo rendimento nella “Top 11” della manifestazione e rientrerà alla base con tantissima voglia di prendersi una rivincita: col duplice obiettivo di concludere da protagonista il campionato e spingere De Laurentiis a riscattare a giugno il suo cartellino dal Fulham.

Spalletti per la prima volta dopo due mesi e mezzo potrà permettersi il lusso di qualche scelta, soprattutto se Koulibaly e Anguissa daranno subito sufficienti garanzie. Gli azzurri avranno al loro fianco 27 mila tifosi e un rimpianto: la capienza degli stati sarà infatti riportata al 75 per 100 e poi a pieno regime solamente a marzo. Non verranno dunque messi in vendita altri biglietti, che sarebbero sicuramente andati a ruba.