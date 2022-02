CORSPORT – Anguissa o Lobotka per Napoli-Inter, Spalletti ha deciso

Frank Anguissa o Stanislav Lobotka per Napoli-Inter: un dubbio profondo, anche perché lo slovacco sta giocando molto bene. Difficile, però, rinunciare alla fisicità di Anguissa che può essere molto importante nella sfida con i nerazzurri che fanno della forza fisica una delle loro armi migliori. Il centrocampista del Camerun rientra oggi dalla Coppa d’Africa, con lui ci sarà anche Koulibaly che si gioca un posto da titolare con Juan Jesus. I due calciatori si metteranno subito a disposizione di Luciano Spalletti ed a due giorni dalla sfida con l’Inter, dovranno dimostrare di essere in buone condizioni fisiche.

Secondo Corriere dello Sport, il Napoli ha già preso una decisione sul ballottaggio Anguissa-Lobotka: “Oggi, tra l’altro, è un giorno importante: al centro sportivo di Castel Volturno torneranno in gruppo Koulibaly e Anguissa. E per Spalletti si aprirà definitivamente il capitolo formazione: difficile davvero escludere Lobotka in questa fase, e ciò significa che Frank dovrebbe ricominciare dalla panchina“.

Sicuramente Anguissa avrà possibilità di entrare in campo a partita in corso, ma per il momento pare orientato alla panchina. Lobotka sta dando ampie garanzie in mezzo al campo. Intanto per Spalletti ha altri ballottaggi da risolvere per Napoli-Inter. Elmas scapita per un posto da titolare, così come Mertens. Inoltre il rientro di Ounas può dare una variabile al Napoli in fase offensiva.