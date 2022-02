Koulibaly: “Mister voglio allenarmi”, il retroscena nello spogliatoio

Kalidou Koulibaly vuole essere titolare in Napoli-Inter, il difensore è stato accolto con un’ovazione all’interno dello spogliatoio. Quando rientra un leader lo senti e Koulibaly è uno dei capitani del Napoli, quello che dopo Insigne indosserà la fascia. Non è un caso che sia stato proprio Insigne il primo che Koulibaly sia andato a salutare una volta rientrato al Konami Center di Castel Volturno. Il difensore senegalese era già stato accolto con affetto all’aeroporto di Capodichino, poi al centro sportivo c’è stato una sorta di tribuna. Koulibaly ha vinto la Coppa d’Africa, segnando anche il rigore in finale, ma i compagni del Napoli lo rispettavano e lo apprezzano anche come uomo.

Napoli-Inter: Koulibaly titolare decide Spalletti

Il Mattino racconta il retroscena dell’accoglienza a Koulibaly negli spogliatoi a Castel Volturno: “Prima ancora il saluto a Insigne e al resto della squadra, che lo ha accolto nello spogliatoio con un’ovazione, al termine dell’allenamento che lui non ha però svolto. Finale con il colloquio con Giuntoli e Spalletti. Ovviamente, Koulibaly ha raccontato la sua gioia, quella del suo popolo, della sua nazione e la cerimonia nel palazzo presidenziale. L’orgoglio di essere capitano del Senegal“.

Il difensore vuole essere in campo per Napoli-Inter ed ha parlato con Spalletti: “Sono pronto, sto bene, non sono stanco. Sono solo tanto felice. Ho letto i tanti messaggi dei tifosi napoletani che sono felici per me, c’è un solo modo per ricambiare questo affetto...».

Koulibaly si è messo a disposizione dell’allenatore, voleva anche allenarsi con il preparatore Sinatti, pronto a fargli fare qualche allenamento leggero. Poi, però, è intervenuto Spalletti come scrive Il Mattino. L’allenatore gli ha detto “non ce ne era bisogno, che lo aspetta oggi per fare l’intero allenamento. Ed è chiaro che proprio la seduta di questa mattina sarà quella chiave per sciogliere l’eventuale riserva. Koulibaly vuole giocare, si sente bene, è al settimo cielo: ma decide Spalletti”.