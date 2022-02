Grande festa per Koulibaly a Napoli: “Sono qua, non vado via” – VIDEO

Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli, grade festa della comunità senegalese e dei tifosi del Napoli che hanno celebrato il Campione d’Africa. Koulibaly ha guidato da capitano il Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa, segnando anche un rigore in finale. Ora Koulibaly è tornato a Napoli, al suo rientro a Capodichino ha trovato ad aspettarlo un gruppo di esponenti della comunità senegalese che lo hanno festeggiato con canti e balli. Un’accoglienza calorosa per Koulibaly che ha parlato con i presenti: “Sono veramente per questa accoglienza, fate piano perché sono qui e non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ho visto tutti i video. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal e so anche a Napoli. Grazie a Tutti“.

Al rientro a Napoli, Koulibaly si metterà a disposizione di Luciano Spalletti, insieme con Frank Anguissa, che è stato fotografato dal Napoli a lavoro al Konami Center di Castel Volturno. Koulibaly ora punta a giocare Napoli-Inter, il senegalese ha sicuramente più chance di Anguissa di scendere in campo dal primo minuto.