Auriemma: “Rinnovo Koulibaly, De Laurentiis non farà strappi alla regola”

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli è ancora fermo, secondo Raffaele Auriemma ci sono le basi per trovare un accordo. Il giornalista parla ai microfoni di Club Napoli, trasmissione in onda su Tele Club Italia. Dopo aver perso Insigne, il Napoli rischia di perdere anche Koulibaly a parametro zero. Il giocatore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023, ma le sue prestazioni lo rendono oggetto del desiderio di tanti top club in giro per l’Europa.

Secondo Auriemma il Napoli non “farà strappi alla regola per il rinnovo di Koulibaly” quindi non ci saranno ingaggi e cifre più alte rispetto a quelle previste: “De Laurentiis non farà eccezioni. Si sta alimentando un grande equivoco in questo senso“.

Rinnovo Koulibaly: le ultime notizie

Auriemma spiega la strategia del Napoli che vuole “abbassare il tetto ingaggi a settanta milioni di euro. Questo significa che ogni giocatore può percepire circa 3,5 milioni di euro“. Ma ovviamente non tutti i giocatori percepiscono lo stesso stipendio, tanti nel Napoli hanno un ingaggio inferiore al tetto massimo, tra cui anche calciatori molto importanti come Fabian Ruiz. Auriemma sul rinnovo di Koulibaly aggiunge: “I giocatori più importanti, quelli più rappresentanti continueranno a percepire un ingaggio importante. Koulibaly può firmare, al termine della stagione, un quadriennale a quattro milioni“.