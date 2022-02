Pedullà: “Napoli, per Koulibaly strappo alla regola per il rinnovo. Spuntano le cifre”

Koulibaly pronto a legarsi al Napoli a vita, il club azzurro secondo Alfredo Pedullà ha deciso di fare un sacrificio pur di trattenere il difensore.

Kalidou Koulibaly è rientrato a Napoli dopo il trionfo col Senegal in Coppa d’Africa. Il difensore è stato accolto da tanti tifosi azzurri ma anche da alcuni suoi connazionali presente all’aeroporto di Capodichino. Un incrocio romantico, che ha portato il numero 26 a giurare amore nei confronti di Napoli:

“Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perchè non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli, sono tranquillo”.

Le parole di koulibaly non sono solo di circostanza come ha spiegato ai microfoni di SportItalia il giornalista Alfredo Pedullà:

“Il Napoli ha intenzione di fare uno strappo alla regola per Kalidou Koulibaly per quello che concerne il rinnovo. La cifra offerta dagli azzurri è di circa 5.5 milioni di euro a stagione, ben superiore al tetto ingaggi fissato dal club (circa 3.5 milioni). L’attuale contratto di Koulibaly con il Napoli scadrà nel 2023, ma il senegalese in Campania sta bene e non spinge per andare via. Di conseguenza ci sono tutte le possibilità che l’ex Genk rinnovi il suo legame con la società di De Laurentiis”

Pedullà nel corso della trasmissione SportItalia Calciomercato ha parlato ancche del big match di campionato tra il Napoli e l’Inter

“Io non penso che i nerazzurri abbiano il 60% di possibilità di vincere lo scudetto come si legge da più parti. Forse questa sarebbe la percentuale se l’Inter vincesse a Napoli, ma non è detto che accada. La gara del Maradona sarà molto equilibrata”.