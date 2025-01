Napoli, retroscena Pellegrini: trattativa saltata dopo il derby

Il capitano della Roma era ad un passo dal trasferimento in azzurro, prima della rete decisiva nel derby.

Il Napoli è stato vicinissimo a mettere a segno un colpo di mercato clamoroso. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il trasferimento di Lorenzo Pellegrini in maglia azzurra era praticamente definito prima del derby contro la Lazio.

La situazione ha subito però una svolta inaspettata proprio grazie alla prestazione del capitano giallorosso nel derby. Il suo splendido gol contro i biancocelesti ha ribaltato completamente lo scenario, influenzando in particolare la volontà del giocatore stesso.

Come riporta il quotidiano: “Pellegrini, prima del derby, era a un passo dall’addio: il trasferimento al Napoli era quasi stato definito. Ma il meraviglioso gol alla Lazio ha cambiato lo scenario, soprattutto nelle percezioni del giocatore che rimarrebbe alla Roma molto volentieri se Ranieri gli restituisse stabilmente importanza”.

Intanto la Roma non resta ferma sul mercato e, come rivelato sempre dal Corriere dello Sport, starebbe valutando l’acquisto di Buchanan per rinforzare la fascia destra.