Garnacho al Napoli, il Manchester United apre alla cessione: l’annuncio di Romano

Svolta clamorosa nel mercato azzurro: il Manchester United aprirebbe alla cessione del talento argentino. Il club partenopeo pensa a lui per il dopo Kvaratskhelia.

La rivoluzione del Napoli targata Antonio Conte potrebbe partire da un colpo sensazionale: Alejandro Garnacho. Dopo le prime indiscrezioni lanciate da Sportitalia, arriva la conferma di una fonte autorevole del calciomercato internazionale.

Fabrizio Romano, attraverso un post su Facebook, ha infatti confermato l’interessamento concreto degli azzurri per il gioiello argentino: “Il Napoli vuole Garnacho ora al posto di Kvaratskhelia, confermano le segnalazioni dall’Italia! … E il Man United aprirebbe le porte dell’uscita”.

Una notizia che apre scenari clamorosi per il mercato del Napoli, con il club di De Laurentiis che potrebbe così accontentare le richieste di Conte per rinforzare l’attacco. L’eventuale partenza di Kvaratskhelia potrebbe quindi essere compensata dall’arrivo del talentuoso esterno dei Red Devils, protagonista di una stagione di altissimo livello in Premier League.