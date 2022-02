Schira: “Fabian-Napoli rinnovo in stand-by, Due offerte molto importanti per lo spagnolo”

Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli si complica. Nicolò Schira rivela le ultime sul futuro del centrocampista spagnolo.

Fabian Ruiz è uno dei perni principali del Napoli di Spalletti. il contratto dello spagnolo scade il trenta giugno del 2024. Le prestazioni dell’ex Betis Siviglia non sono passate inosservate ai grandi club europei. De Laurentiis sta cercando di blindare il suo gioiello con la speranza che possa continuare la sua esperienza in azzurro. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato ha pubblicato un messaggio sui social relativo al futuro di Fabian Ruiz:

“Il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz al momento è ancora in stand-by. Il suo contratto attualmente in vigore termina il trenta giugno del 2024 e sembra particolarmente complicato il raggiungimento di un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il centrocampista spagnolo ha già ricevuto due importanti offerte da club stranieri in vista della prossima sessione di calciomercato, quella estiva”, Questo il contenuto del tweet di Nicolò Schira. Nelle prossime settimane il Napoli potrebbe formulare una nuova offerta a Fabian Ruiz.