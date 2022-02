Sarri: “Il mio Napoli superiore alla Lazio, non posso clonare i calciatori”

La Lazio di Sarri esce dalla coppa Italia dopo la sconfitta contro il Milan. Il tecnico di Figline tira in ballo il suo Napoli

Il Milan travolge la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter: 4-0 a San Siro. I capitolini escono dalla Coppa Italia, non proprio nel migliore dei modi.

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Maurizio Sarri ha parlato senza mezzi termini della prestazione dei suoi.

“Non so, eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è mentale è un po’ preoccupante: è un periodo che facevamo prestazioni di una certa continuità, e questa sera siamo tornati agli antichi difetti. Gli alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati: mi aspettavo delle difficoltà, puoi perdere con il Milan, ma mi aspettavo una prestazione diversa da parte della nostra squadra. E’ stata una partita che mi lascia l’amaro in bocca e un po’ perplesso“.

Sarri ha poi ha aggiunto: “Ogni squadra ha le sue caratteristiche, non si possono clonare i giocatori. Il mio Napoli aveva qualità di palleggio superiori, noi siamo altri e dobbiamo fare del nostro meglio“.

Sarri ha poi spiegato le sue parole circa una Coppa Italia definita alla vigilia del match “antisportiva”.

“A me non piace il format della competizione, ma non c’entra con la partita: la coppa nazionale più venduta è la FA Cup, con sorteggio globale. Quando ero al Chelsea abbiamo affrontato il Liverpool ai trentaduesimi e questo attira. Questa sembra una manifestazione creata ad arte per convogliare le squadre che televisivamente tirano di più nella fase finale della competizione. Per me è antisportiva per questo”.

Infine, il racconto dell’infortunio di Ciro Immobile, uscito intorno al 65′ per un brutto colpo.

“Immobile? E’ un colpo forte sul collo del piede e speriamo di recuperarlo subito”.