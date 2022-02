Sarri bastonata dal Milan: “Format Coppa Italia antisportivo”

Il Milan domina con la Lazio e vince 4-0. Sarri a fine partita si scaglia contro il format della Coppa Italia. Il tecnico della Lazio fa il punto sulla sonora sconfitta in casa del Milan. La sua Lazio ha perso la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia, quello che poteva essere uno dei pochi obiettivi stagionali della squadra biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di Spormediaset, il tecnico analizza la partita e dice: “Spero che il problema sia principalmente fisico, perché se è mentale c’è da preoccuparsi. è un periodo che facevamo prestazioni di una certa continuità, e questa sera siamo tornati agli antichi difetti. Gli alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati: mi aspettavo delle difficoltà, puoi perdere con il Milan, ma mi aspettavo una prestazione diversa da parte della nostra squadra. E’ stata una partita che mi lascia l’amaro in bocca e un po’ perplesso“.

Ma Sarri si è scagliato anche contro il format della Coppa Italia: “A me non piace. Ci sarà un motivo per cui la coppa nazionale più venduta è la FA Cup, con sorteggio globale. Quando ero sulla panchina del Chelsea abbiamo affrontato il Liverpool ai trentaduesimi e questa è una cosa che attira i tifosi. Invece la Coppa Italia sembra una manifestazione creata ad arte per convogliare le squadre che televisivamente tirano di più nella fase finale della competizione. Per me è antisportiva per questo“.