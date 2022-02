Sanchez titolare con il Napoli: Lautaro trema

Alexis Sanchez in campo da titolare per la sfida scudetto Napoli-Inter: il cileno può prendere il posto di Lautaro Martinez. L’attaccante ex Barcellona sta giocando sempre meglio e sembra in ottima condizione fisica. Il giocatore cileno in Coppa Italia ha segnato un bellissimo gol, che porta Simone Inzaghi ad avere un dubbio per quanto riguarda la coppia d’attacco dell’Inter per sfida col Napoli.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Un cileno sta andando su e un argentino inizia a cadere giù (e deve pure pagare una multa per le isterie del dopo derby). L’esplosione di Sanchez in Coppa Italia è arrivata nel momento in cui Lautaro sta dando segni di appannamento: visti i chiari di luna e i tanti impegni all’orizzonte, l’argentino dovrà tornare presto in sé per evitare un sorpasso dell’amico cileno. […] Il dubbio tra Sanchez e Lautaro è destinato ad andare avanti e, magari, a prolungarsi pure di qualche giorno, fino all’atteso ottavo di Champions contro il Liverpool mercoledì a San Siro“.

Inter: ballottaggio Sanchez-Lautaro Martinez

Martinez è stato graziato dal Giudice Sportivo per la questione dello sputo a Theo Hernandez, ma rischia comunque di non giocare Napoli-Inter da titolare. Le quotazioni di Sanchez sono in netta risalita, anche se non è mai facile riunciare ad un giocare forte come Martinez.