Reina e Sarri sfottò sui social: il portiere non incanta – VIDEO

La Lazio perde 4-0 con il Milan a San Siro, tra i più contestati da parte dei tifosi ci sono Pepe Reina e Maurizio Sarri. L’ex portiere e l’ex tecnico del Napoli sono stati tra i protagonisti in negativo della sfida di Coppa Italia Milan-Lazio. In particolare i tifosi contestano a Reina la mancanza di reattività sul gol di Leao che ha dato il vantaggio ai rossoneri. Il tiro dell’attaccante rossonero è angolato, ma Reina sembra cadere su stesso senza dare nemmeno un minimo di spinta laterale, che forse gli avrebbe permesso di raggiungere quel pallone e deviarlo in angolo.

Sarri. invece, viene bersagliato per la formazione messa in campo, ma anche per le dichiarazioni del post partita. Il tecnico dei biancocelesti si è lamentato per il format della Coppa Italia, che sarebbe antisportivo. Insomma sono passati i tempi in cui i due venivano esaltati quando erano al Napoli, da quando si sono ritrovati alla Lazio sia Sarri che Reina hanno ricevuto molte critiche. Il portiere spagnolo, più di tutti, sembra oramai arrivato al punto più basso della sua carriera calcistica.