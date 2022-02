Cravero: “L’Inter sta benissimo, che reazione. Koulibaly intimorisce gli avversari”

Napoli-Inter sfida scudetto, secondo Roberto Cravero la squadra di Simone Inzaghi si è già ripresa dopo la sconfitta nel derby. A certificare la ripresa la reazione durante la sfida di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho. L’allenatore portoghese ha accusato i suoi giocatori di non avere gli attributi, anche perché sono stati schiacciati dai nerazzurri.

Del big match Napoli-Inter, parla Roberto Cravero che dice: “L’Inter sta davvero benissimo e questo è un problem aper il Napoli. C’è stata una reazione molto forte dopo il derby perso. Nella sfida di Coppa Italia con la Roma i nerazzurri sono partiti fortissimo ed hanno segnato dopo appena due minuti, affossando la Roma. L’Inter ora sta bene ed ha piena consapevolezza dei propri mezzi“.

Cravero esalta le doti dei nerazzurri ed aggiunge: “L’inter fa un gran possesso palla e davanti ha un giocatore meraviglioso come Dzeko. Ora Sanchez mette un tarlo in testa ad Inzaghi perché dovrà scegliere chi affiancare a Dzeko sabato al Maradona. Il Napoli può mettere in difficoltà l’Inter col suo gioco e la sua qualità. Il Napoli? non si deve snaturare, deve giocare la sua partita senza pensare ad altro“. Sul rientro di Koulibaly, Cravero conclude: “Basta la sua presenza per intimorire gli avversari, se fossi un attaccante gli girerei alla larga“.