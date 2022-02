SKY: Mathias Olivera è del Napoli, arriverà a luglio. Tutti i dettagli dell’affare

Il Napoli si è assicurato Mathias Olivera terzino sinistro del Getafe. accordo definito tra i due club, il calciatore arriverà a luglio.

Il Napoli ha preso Mathias Olivera, questa l’indiscrezione di mercato lanciata ai microfoni di Radio Marte da Luca Marchetti. Il giornalista ed esperto di calciomercato rivela anche alcuni dettagli della trattativa tra il Napoli e il Getafe

” Mathias Olivera verrà a Napoli a luglio? Sì, le nostre informazioni sono queste, ve lo do per certo. E’ scontato che arrivi: giocherà nel Napoli. L’affare è stato definito già in questa sessione di trattative, ma si è provato ad anticipare il tutto a gennaio, senza però riuscirci”, ha sottolineato il giornalista.

Luca Marchetti ha poi aggiunto: “In base alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, la dirigenza del Napoli e quella del Getafe si sarebbero accordate per una somma vicina agli 11 milioni di euro più bonus. Un’operazione da considerare conclusa, sebbene manchino gli annunci di rito a formalizzare il tutto e nonostante le smentite dell’entourage del calciatore, che, quando interpellato dai media, ha sempre glissato sull’argomento.

Di fatto, sembrerebbe soltanto una questione di tempo: in estate, mister Luciano Spalletti ed il suo staff potranno quindi godersi un importante rinforzo sull’out mancino, dove Olivera sarà chiamato a non far rimpiangere Faouzi Ghoulam, il cui contratto scadrà a giugno e, presumibilmente, non verrà rinnovato”.